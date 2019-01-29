«Батрудинов в пролете»: Помятый вид Бузовой выдал «жаркую» ночь в компании мужчины

Сегодня, 16:48

Ольга вскружила голову своему спутнику, встреча в ресторане с которым определенно имела веселое и бурное продолжение.

После развода с Дмитрием Тарасовым уже почти три года Ольга Бузова позиционирует себя как несчастную одинокую женщину, которая мечтает о мужском внимании и истинной любви. Поклонники удивлялись, как красивая, богатая, успешная и очень востребованная артистка, которую обожают миллионы, объект всеобщего восхищения и обожания в любом месте несколько лет не может найти себе достойного спутника, и страдает от отсутствия плотских утех. Создается впечатление, что одиночество – всего лишь грамотно подобранный образ, ведь девушка стала символом всех разбитых сердец, и находит поддержку среди таких же одиноких и преданных людей.

Провал шоу «Замуж за Бузову» в очередной раз подтвердил такие подозрения – Ольга отлично заработала на новой порции жалости к себе. При этом она уже около года намекает на возможные недружеские отношения с резидентом Comedy Clab Тимуром Батрутдиновым, с которым регулярно «случайно» пересекалась, отдыхала и проводила много времени вместе, а также получала приятные подарки. После очередной «невинной» встречи в студии Бузовой и порции ласк на публику, знаменитости уже несколько недель не общаются, никак не комментируя возможный роман. Сначала Ольга отправилась на отдых, пока Тимур работал, а после ее возвращения в Москву Батрудинов отправился греться в Шри-Ланку. Не исключено, что недомолвки или нерешительность мужчины помешали паре воссоединиться, и они отказались от идеи «строить любовь» - теперь Батрутдинов в пролете, ведь не смог стать достойным претендентом на сердце королевы.

Однако Ольга не особо страдает об упущенной любви - вчерашний вечер она провела в компании своего пиар-менеджера и давнего воздыхателя Антона Богославского, с которым встретилась в ресторане - якобы обсудить рабочие моменты. В Stories счастливая Ольга отметила, что они забыли, как выглядят вместе. Несмотря на давнее знакомства, мужчина робел как на настоящем первом свидании – его руки тряслись, голос заплетался, что не характерно для блогера, а подавить волнение он пытался бокалом вина - судя по всему, мужчина готовился к очень важному шагу. Раньше он неоднократно признавался в своей симпатии к Ольге, а вчера в очередной раз оставил ей любовное послание.

После короткого ролика знаменитости исчезли из поля зрения фолловеров. Не известно, чем завершился их вечер, однако вчера подписчики Ольги не получили обычную порцию домашних Stories от знаменитости, которыми она привыкла делиться ежедневно, рассказывая о прошедшем дне или делясь планами на завтра – ей определенно было не до фанатов.

Судя по всему, она и Антон наслаждались обществом друг друга еще долго и довольно активно - помятый вид Бузовой на утро выдал «жаркую» ночь в компании мужчины. Стоит отметить, что слухи об их любовной связи ходят уже давно, и теперь получают все больше подтверждений. А после вчерашней встречи мужчина признался, что по-настоящему влюбился.

Сегодня Бузова отправилась в Ригу, где вечером будет играть в спектакле «Мужчина нарасхват». Всегда счастливая знаменитость пожаловалась подписчикам, что не выспалась и даже собраться нормально не успела. Ради нескольких часов отдыха и сна в аэропорту она даже готова была пренебречь завтраком - однако не устояла перед сосисками и чаем с лимоном - популярным «лекарством» от похмелья.

Не исключено, что личная жизнь Ольги давно налажена, и скоро она представит поклонникам удивительного мужчину, который сумел покорить ее сердце.