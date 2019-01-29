«Когда аккаунт переименуешь?»: Фанаты Серябкиной требуют окончательного разрыва с «Серебром»

Сегодня, 19:23

Сегодня Ольга Серябкина, экс-вокалистка группы «Серебро», рассказала в сети о своём концерте в Краснодаре.

Ольга Серябкина, известная больше под творческим псевдонимом Molly, 1 февраля выступит в Краснодаре со своей новой программой. Концерт пройдёт в ресторан-баре La Villa.

Ольга рассказала подписчикам в своём блоге Instagram, что очень волнуется и много репетирует перед концертом. Она пригласила всех желающих прийти, услышать её новые песни, поддержать и посмотреть новую программу. «Уверена, что будет офигенно. Реальный праздник. Новое начало. Приходите»: написала певица.

Фанаты обрадовались такой информации и поддержали Серябкину тёплыми словам и комплиментами. Однако не все. Некоторых возмутило, почему Ольга до сих пор не переименовала аккаунт, и они требуют окончательного разрыва с «Серебром»: «Когда аккаунт переименуешь?», «Когда сменишь ник? А ещё она говорила, что не хочет official в названии аккаунта, мдаа..».

Напомним, что певица с 2014 года выступает сольно, а в конце прошлого года официально заявила, что уходит из группы «Серебро». Но до сих пор её аккаунт носит название Serebro official, а фанаты хотят увидеть заветное Molly.