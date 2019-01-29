По примеру Пугачевой: Степаненко может решиться на материнство с новым мужем

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Кардинальное преображение разведенной женщины может быть подготовкой к новой, счастливой жизни, в которой у артистки будет и новый молодой супруг и даже ребенок.

Как только стало известно, что Елену Степанеко заметили в Центральном научно-исследовательском институте стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, да еще и с разметкой на лице, поклонники звезды сразу же заговорили о пластике и возможных причинах такого рискованного шага.

Причина, по мнению большинства, одна – Степаненко решила начать новую счастливую жизнь после развода. Суд остался позади, и Елена Григорьевна как свободная женщина имеет полное право на личное счастье. Фанаты давно заметили, что у нее есть тайный поклонник, который постоянно дарит ей прекрасные букеты, а возможно и другие подарки и скорее всего этот ухажер моложе своей возлюбленной. Вот ради него Степаненко и решила преобразиться.

Все заметили, что в последнее время Елена Степаненко уже стала намного стройнее, а вместо исчезнувших килограммов пришли молодость и цветущий вид. Но совершенству нет предела, поэтому помощь пластического хирурга может оказаться не лишней, тем более, если слухи не врут и у звезды действительно роман с молодым человеком.

Но одной красотой мужчину не удержишь. Для полноценной семьи часто нужно то, что супругов объединяет, например дети. Некоторые поклонники считают, что Степаненко вполне может решиться на материнство с новым мужем по примеру Пугачевой. Аллу Борисовну не испугали ни трудности, ни общественное мнение, ни возраст и они с Галкиным счастливы, а детям повезло расти под присмотром зрелых и опытных родителей.

Как известно, у Елены Степаненко детей нет и, как писали в соцсетях, возможно из-за неспособности Петросяна зачать ребенка, потому что из трех жен, ребенка Евгению Вагановичу, родила только одна. Больше ни о каких детях Петросяна, даже внебрачных, не известно. Поэтому бездетность Степаненко может быть вынужденной, а значит, звезда может попытаться наверстать упущенное и снова стать счастливой женой и мамой. Возраст позволяет.