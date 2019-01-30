«Ему на небе хорошо»: Вдова Караченцова ищет спонсора на два проекта

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Дополнительное финансирование понадобилось Людмиле Поргиной для осуществления своих проектов.

Три месяца прошло со дня смерти Николая Караченцова. За это время у его вдовы, Людмилы Поргиной, появилось две идеи, как можно почтить его память в первую годовщину смерти, а также 27 октября, когда актеру исполнилось бы 75 лет.

Первой задачей в настоящее время является утверждение памятника, который установят на могиле Караченцова, а также поиск достойного скульптора, который мог бы сделать это.

Второй идеей актрисы стал конкурс актерской песни имени Николая Караченцова, который ей бы хотелось проводить ежегодно среди студентов-актеров. По словам Поргиной, в репертуаре ее мужа было около трех сотен песен, которые он в разное время исполнял в рамках своих театральных работ, а также в фильмах. Ей бы очень хотелось, чтобы эти композиции жили дальше. Основная загвоздка в том, что финансирование такого конкурса требует весомых затрат, которые Людмила Поргина не сможет осилить самостоятельно. В связи с этим она ищет спонсора на этот проект, который смог бы поддержать его.

Еще одной идеей вдовы актера стало создание документального фильма, посвященному жизни и творчеству Караченцова. В настоящее время она приводит в порядок фото- и видеоархивы своего покойного супруга и надеется, что какой-либо режиссер предложит ей совместно осуществить этот проект.

Сама Людмила Поргина сразу после смерти своего мужа отправилась на отдых к морю. По словам друга семьи, ей это было необходимо, так как продолжительное время она ухаживала за ним, прикованным к кровати. В настоящее время она живет в их загородном доме с домашними животными. Как отмечает актриса, ей очень не хватает мужа, но интуитивно она чувствует, что ему на небе хорошо.