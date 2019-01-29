«Покажу вас в сторис!»: Ольга Бузова публично унизила коллег по спектаклю - соцсеть

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Поклонники обвинили знаменитую телеведущую в заносчивости.

Популярная ведущая телестройки и певица Ольга Бузова продолжает не только гастролировать по стране со своими музыкальными концертами, но и активно играет в спектакле «Мужчина нарасхват» вместе со звездными актерами Антоном Лирником, Евгением Никишиным и Сергеем Писаренко. Недавно артисты прилетели в Ригу, чтобы порадовать зрителей своей звездной комедией. В аэропорту Бузова стала записывать «сторис» в Instagram.

«Покажу вас в сторис!», - заявила артистка. Пользователи соцсети посчитали, что Ольга таким образом ненамеренно публично унизила коллег по спектаклю, когда сделала одолжение и «разрешила» мужчинам «засветиться» у неё в микроблоге. Напомним, что на сегодняшний день на Бузову в Instagram подписано 14,7 миллионов фолловеров.