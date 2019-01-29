А водитель всё знает: Волочкова спала с бизнесменом Марченко ради пиара

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Мужчина раскрыл все подробности личной жизни своей бывшей начальницы.

Бывший водитель Анастасии Волочковой Александр Скиртач рассказал о том, как проводила время в некоторыми мужчинами в своём доме и для чего ей на территории 28 камер. Краснодарский бизнесмен, владелец сети отелей Андрей Марченко, которого Волочкова ранее обвиняла в домогательствах, рассказал об их отношениях.

После того, как Волочкова посетила один из отелей Марченко, она попросила номер телефона бизнесмена через его менеджера. Так началось их общение, звонки, смс. Как только Марченко прилетел в Москву, Волочкова тут же поинтересовалась где же остановится он. Мужчина пригласил её в гостиницу, в которой остановился, но Анастасия не об этом думала. В одной из переписок, по заявлению бизнесмена, Волочкова пригласила его к себе домой «посмотреть на её большой дом». Только по словам мужчины, его там не было, он не смог приехать и отказался. Однако бывший водитель знает о том, зачем Волочкова приглашает мужчин в свой дом. А вот водитель всё знает.

По словам Александра Скиртача, Марченко ещё в 2016 году пригласил её в один из своих отелей, она там жила и развлекалась со своей командой бесплатно, но основная цель не концерты была, а «сношаться в прямом смысле слова». Ради пиара собственной концертной программы, Волочкова спала с Марченко, который и не подозревал о её истинных мотивах.

Тоже самое касается и гостей, которые появлялись в её доме. О том, что происходило на территории дома Волочково, её бывший водитель «увы знал всё», так как камеры находятся по всему участку. И, по словам самой Анастасии Волочковой, эти записи хранятся для особых случаев, которые когда-то пригодятся. Видимо, у Волочковой собралась внушительная коллекция Home Video, которая она собирается использовать не в благих целях.