«Возраст говорит о себе»: Спина Хилькевич покрылась пигментными пятнами

Сегодня, 15:08

Сегодня в сети Instagram появился пост от российской актрисы Анны Хилькевич. Она поделилась мыслями об отдыхе, а фанаты поделились мыслями о её внешности.

В своём блоге 32-летняя Хилькевич размышляла о том, что во время отдыха совсем потеряла связь с миром и до неё доходят только отдалённые новости. Она так хорошо отдыхает, что иногда кажется что существует она в другой вселенной.

Так же актриса показала своё фото с дочкой, на котором она смотрит вдаль и обнимает девочку. На спине Хилькевич отчетливо видны пигментные пятна. В этом случае загар совсем не желателен. Фанаты порекомендовали актрисе беречь себя от солнца, а некоторые подметили что возраст уже говорит о себе: «Детка да ты постарела, завязывай эту фигню)», «У тебя спина такая загорелая, но много веснушек ((».

Напомним, что Юлия Хилькевич уже более месяца отдыхает с мужем бизнесменом Артуром Волковым и двумя дочерями в Таиланде. Актриса обещала, что скоро вернётся домой, только дождётся ещё пару хороших новостей с родины.