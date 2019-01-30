«Решетова поставила условие»: Шишкова могла срочно искать спонсора из-за скорой женитьбы Тимати

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Алена Шишкова закрутила роман с Мансуром Джамбековым, тем самым поставила крест на отношениях с Тимати. На это у модели, по всей видимости, были причины.

Модель Алена Шишкова могла срочно искать спонсора из-за скорой женитьбы Тимати на манекенщице Анастасии Решетовой. Новым богатым избранником стал 23-летний Мансур Джамбеков, с котором мать ребенка Тимати недавно была замечена в салоне автомобиля, где новоиспеченная парочка болтала около 40 минут. С учетом того, что Алена Шишкова долгое время поддерживала не совсем дружеские отношения с отцом своего ребенка, с Тимати, когда тот уже состоял в отношениях с Анастасией Решетовой, новый роман модели вызвал множество вопросом самим фактом его существования.

Вероятно, Анастасия Решетова устала быть второй из-за постоянного присутствия в жизни репера Алены Шишковой, поэтому поставила условие - избавиться от следов бывшей избранницы в их новой жизни. На Новый год модель Решетова получила предложение руки и сердца - об этом говорит ее новое кольцо на безымянном пальце, поэтому вполне вероятно, что именно по этой причине Шишкова устала бороться за внимание так называемого спонсора и нашла себе другого мужчину, не менее обеспеченного.

Правда, в сети считают, что Алена Шишкова не испытывает никаких чувств к молодому мажору из Чечни - по мнению пользователей, он ей нужен ради того, чтобы вести безбедный образ жизни, и, благо, Джамбеков это может устроить бывшей Тимати, имея толстый бумажник. Получается, что роман зародился, вероятнее всего, благодаря нежеланию Решетовой видеть Шишкову рядом с Тимати, чего она добивалась долгое время.