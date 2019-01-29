Крутышка Туся рвет шаблоны: Деревенская блогерша хочет пройти кастинг «Орла и Решки»

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У российского travel-шоу может оказаться новое лицо и даже новый формат. Самоуверенная жительница поселка готова покорять мир.

Популярная программа о путешествиях «Орел и Решка» недавно объявила кастинг на новых ведущих. Для участия в кастинге молодым людям предложено снять короткий ролик о населенном пункте, в котором они проживают и отправить в редакцию. Как оказалось, свои интересности есть даже в деревне, и они забавнее, чем исторические справки или культовые места.

Деревенская блогерша Туся хочет пройти кастинг «Орла и Решки». Девушка из села, видимо, твердо решила стать звездой телевидения, а заодно попутешествовать и посмотреть мир. В своем Instagram-аккаунте уже разместила соответствующий ролик и пост: «Я люблю свою деревню, но... «Орёл и решка», забери меня отсюда. Я с тобой куда угодно уеду. И я не сдамся, ведь мечта стать ведущей для меня важна. И ради неё я готова на всё. Вообще на всё», а видеоролик Туси с забавной презентацией свой деревни меньше чем за сутки собрал больше двухсот тысяч лайков.

Стремление Туси многим россиянам кажется дерзким и одновременно похвальным: «Не упустите малышку крутышку! Просмотров решки станет значительно больше», «Аж мурашки по коже. Туся, это невероятно!!!», «Малышка Туся рвет шаблоны», «Удачи, малышка, у тебя все получится», «Пустила слезу. Туся!! Ты УМНИЧКА!!! Маленькая крутышка», - пишут фолловеры.

Но кроме слов поддержки и хвалебных отзывов, есть, конечно, и негативные комментарии. Хейтеры нашли Тусю слишком плохой актрисой, которая много кривляется и не умет себя вести в кадре: «Не знаю. Я бы не хотела видеть Тусю в роли ведущей «Орел и Решка» как будто в театральный поступает», «Это что,конкурс чтецов?», «Да, ее могут взять в проект, но это не значит, что она не уйдет оттуда как Евсей, Неведрова, Короткая, Романов, Гамаюн», «Очень плохая дикция( Не хочется обижать, но может поработать с профессионалом?», «Рейтинг и репутация «Орла и решки» упадет очень быстро», - пишут критики.

Стоит сказать, что актерами, как и академиками не рождаются, заметили фолловеры, а страсти и упорства девушке хватает, поэтому вполне вероятно, что шанс попробовать себя в роли телеведущей и увидеть мир у нее все-таки будет.