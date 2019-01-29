«А Фейс разрешил?»: Марьяна Ро снялась полуголой для мужского журнала Maxim

Сегодня, 14:17

На днях популярный блогер Марьяна Ро сообщила своим подписчикам, что снялась для мужского журнала Maxim, и будет блистать на обложке мартовского номера.

Девушка выложила фото в Instagram, на котором позирует полуголой в гетрах и юбке, прикрывая грудь рукой. Реакция подписчиков была неоднозначной. Кто восхищался параметрами девушки и делал комплименты: « Офигенная, просто королева», «Она красивая и ей нечего стесняться», «Очень хороша, молодец Марьяна».

А кто-то посмеялся и осудил девушку: «Ужас, анорексичка», «Нечего прикрывать», «Жалко Фейса», «А фейс разрешил?», «Фейс петух!». Фанаты не уверены, что парень девушки адекватно и спокойно отреагирует на такие фото, тем более, раньше за ним наблюдалась агрессия в сторону ухажеров Марьяны.

Напомним, что 19-летняя Марьяна Ро состоит в отношениях с репером Иваном Дрёминым (он же Face). Уже сообщалось, что парень вступал в конфликт с бывшими бойфрендами и ухажёрами девушки. Поэтому сейчас можно только предположить, какова будет реакция рэпера на такое публичное оголение своей девушки. Пока никаких комментариев от него не поступало. Но судя по многочисленным мужским комментариям под постом, реакции долго ждать не придётся.