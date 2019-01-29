Шнуров на очереди: После Бородина личная жизнь Ивлеевой могла пойти под откос

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Настя встречалась с Алексеем, Олегом Майами, Элджеем, но блогер может стать избранницей эпатажного музыканта из группы «Ленинград», если не остепенится вовремя.

Настя Ивлеева наверняка стала женщиной-вамп для многих мужчин, но не смотря на всеобщее внимание она не перестает быть одинокой. Почти 9 лет назад в жизни телеведущей случился переломный момент она встретила мужчину, который не только стал для нее опорой и всем миром, он даже посодействовал ее саморазвитию и мотивировал на открытие блога. Это был солист группы «Челси» Алексей Бородин. Также в числе мужчин Насти были имена таких известных мужчин, как Олег Майами и репер Элджей. Поговаривали, что Ивлеевой есть и другие интрижки, но далее предположений дело не дошло. Настя не акцентирует внимание на приватной жизни, но складывается впечатлением, что после Алексея Бородина личная жизнь Ивлеевой могла пойти под укос.

Девушка все чаще стала появлятся в странных и провокационных роликах, ее фотосеты стали более обнаженными, а нереальная худоба даже стала поводом думать об анорексии звезды. Настя сама про себе эффектная и красивая девушка, но ради хайпа она может решится завязать отношения или псевдосвязь с мужчиной из подобной среды. Вполне возможно, что новым избранником Насти станет экс-возлюбленный Матильды. Следующим мужчиной Ивлеевой станет Шнуров, что принципе станет сенсацией. Бородина Настя видимо любила, лелеяла и слушала. Примечательно, что именно в отношениях с ним Настю начали замечать в Сети и возможно имя Бородина сыграло большую роль в становлении Насти, как творческой и независимой единицы. Вместе с тем, может быть, что их союз был изначально обречен на расставание из-за пиара, которым Настя воспользовалась. Алексей и Настя смотрелись очень эффектно и привлекательно, но все же их пара не смогла пройти испытания загруженностью работой и распалась.

Таким образом, даже поклонники Насти подметили, что следующим ее «экс» станет Шнуров, а после Бородина личная жизнь Ивлеевой могла пойти под откос.