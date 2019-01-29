«Кафель-то поплыл!»: Невеста Тимати продолжает «грешить» фотошопом и сужать себе талию – сеть

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Поклонники снова увидели фотошоп на снимке Анастасии Решетовой.

Знаменитая российская модель, а также невеста популярного рэпера Тимати Анастасия Решетова в личном микроблоге разместила свежую фотографию со своим возлюбленным. Поклонники стали писать, что знаменитости отлично подходят друг другу, однако самые внимательные пользователи Сети смогли рассмотреть и явный фотошоп на кадре Решетовой. Фанаты в комментариях стали говорить, что пол и цветочный горшок явно исказился стараниями Анастасии.

«Кафель-то поплыл!», - написали фолловеры модели в Instagram. Также фанаты заявили, что знаменитость продолжает «грешить» фотошопом и сужать себе талию. При этом поклонники регулярно хвалят Решетову за превосходный внешний вид.