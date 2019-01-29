«Скрывает лысину под париком»: Ирина Шейк комплексует из-за причёски ввиду возможной потери волос

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Источники утверждают, что проблемы с волосами у гражданской супруги Брэдли Купера начались более 10 лет назад, и с тех пор Шейк стала испытывать страхи по данному поводу.

На днях известная российская супермодель Ирина Шейк прилетела в Москву, где встретилась с представителями прессы и поклонниками. Однако, не это было основной целью знаменитости. Звезда глянцевых журналов посетила российскую столицу в качестве амбассадора Marc Jacobs Beauty. Накануне здесь была представлена новая косметическая линия бренда, а Шейк любезно согласилась сопровождать презентацию, которая, к слову, прошла в бутике Sephora в торговом центре «Атриум». Представители Ирины традиционно обратились к присутствующим на мероприятии масс-медиа с просьбой воздержаться от ряда неудобных для супермодели вопросов. Набор этих самых запретов немало удивил журналистов. В частности, наряду с вопросами о личной жизни, у гражданской супруги Брэдли Купера представителям прессы запретили спрашивать о её волосах.

На эту странность обратил внимание популярный Telegram-канал «Только никому…». При этом администраторы сообщества обратили внимание, что лишь недавно в компании возлюбленного Ирина Шейк пришла на церемонию награждения премии «Золотой Глобус» с каре, а в Москве уже появилась с длинными волосами. В сети высказали недоумение тем, что супермодель не хочет говорить о возможности использования накладных волос и тут же получили ответ на вопрос, что именно смущает звезду. Как выяснилось, у Ирины давняя проблема в этом плане, обсуждать которую Шейк якобы жутко стыдится. Об этом «Только никому…» поведал, ссылаясь на сообщение одной из подписчиц. Та когда-то работала с Шейк и узнала о её секрете.

Стоит отметить, что западные таблоиды уже давно заметили за Ириной нездоровую страсть к парикам. Звезда могла появиться с одной причёской на мероприятии, а спустя время уже быть с совершенно другой, изменив при этом цвет волос. Если бы представители Шейк сами не подняли эту тему, то, скорее всего, никто бы не обратил на этот факт внимания, да и вопросов о волосах в Москве вряд-ли бы кто задал. Учитывая это, можно предположить, что российская супермодель действительно очень боится, что общественность узнает о её «страшной» правде. Не секрет, что успех и популярность, востребованность как модели Шейк кроется в её красоте. Если окажется, что знаменитость, к примеру, скрывает лысину под париком, то от неё моментально отвернутся многие известные бренды. Возможно, проблемы звезды не так велики, как могут показаться. Может быть, их и вовсе нет, но также нельзя исключать, что Ирина Шейк комплексует из-за причёски ввиду возможной потери волос.