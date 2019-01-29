«Подменили судьбу»: Смена на имя умершего родственника Харламова может обернуться бедой

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До трех месяцев Харламова звали не Игорь, а Андрей, но после смерти дедушки родители комика приняли решение поменять сыну имя.

Многим известно, что есть множество объяснений, почему нельзя называть маленьких детей именами умерших родственников. В первую

очередь, это связано с тем, что у ребенка может установиться контакт с миром мертвых, а также это может создать прочную связь с усопшим родственником. Также немаловажным фактором является повторение ребенком судьбы умершего - согласно поверьям, такой человек может перетянуть на себя судьбу усопшего, и умереть раньше положенного срока.

В то время, когда Харламову дали имя Андрей, ему уже была уготовлена своя судьба. После того, как оно было изменено на имя деда, родители Харламова собственноручно подменили судьбу сына и обрекли его на несчастливую жизнь. Смена на имя умершего родственника Харламова может обернуться бедой для комика, в том числе и в любовном плане.

Стоит отметить, что Гарик Харламов, по всей видимости, сам недолюбливает свое второе имя из-за того, что, вероятно, понимает последствия поступка родителей. Именно поэтому он везде представляется псевдонимом - Гарик Харламов, вероятно, чтобы уберечь себя от пагубного действия имени мертвого человека. Многие полагают, что для того, чтобы уберечь себя от несчастий и ранней смерти, Харламову необходимо вернуть свое первое имя, хотя разрушительный этап в его жизни и так уже не за горами - творческий кризис, за которым всегда следует депрессия, может причинить немало неприятностей комику.