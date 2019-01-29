«Наиграется и придёт»: Анисина «развязала руки» Джигурде

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При живой жене Джигурда тискает Волочкову на «записи новой песни».

Шокирующую новость узнали фанаты звёздной пары Джигурды и Анисиной. Отношения супругов, которые разводились в 2016 году, но потом снова помирились, очень обсуждаемы. Однако, похоже, что в последнее время популярность скандальной звезды Никиты Джигурды, а вместе с ним его супруги, упала. Очевидно, Марина сделала определенные выводы на счет своего супруга и, если раньше ограничивала его, то теперь развязывает руки и дает возможность делать эффектные и шокирующие вещи на широкую публику. Пока неизвестно, насколько последние новости трогают фигуристку, но, как заявил Никита, всё делалось с её разрешения.

Дело в том, что на волне «дружеских» отношений с Анастасией Волочковой Джигурда решил спеть с балериной в «дуэте». Он отметил в своей публикации в Instagram: «Богиня АНИС одобрила наш творческий дуэт с Богиней Волочковой. А как вам творческий союз двух неординарных, любящих вас артистов?». Стоит напомнить, что «Анис» – ласковое прозвище супруги Анисиной.

Возникает такое чувство, что попросту, чтобы не разрушать недавно воссоединенные отношения, Анисина закрыла глаза на этот «дуэт» с Волочковой и думает о том, что муж «наиграется и придёт» к ней с детьми. Важно отметить в самой публикации, что на видео очень уж интересные отношения двух соседей «в пяти минутах друг от друга». В записях Анастасии можно заметить, что Джигурда не упускает возможности приобнять, потискать балерину, в то время как от жены он отказывается. Уже нельзя даже найти свежую фотографию, где бы Джигурда также нежно обнимал Марину.

Вероятно, Джигурда мог найти замену, хоть и временную, «богини Анис» на «богиню Волочкову». К тому же, неуместные анекдоты про «чудище для сексуальных утех» подтверждают это, когда Волочкова смеется и говорит, что анекдот про неё. Печально, что даже в звёздных семьях случаются измены и мимолетные интрижки, а когда они с согласия второго супруга, то у фанатов это ещё меньше укладывается в голове.