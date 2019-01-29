Александра Буйнова от паралича спасла целительница Джуна: Он просто притягивал неприятности

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В особенности в детстве, когда он был тем ещё хулиганом. Сам певец назвал тот свой возраст травмоопасным.

Тогда он просто притягивал к себе неприятности. Один раз Александра Буйнова от паралича спасла целительница Джуна.

Хотя певец обучался музыке, он стеснялся ходить во дворе в отутюженных брюках и с папочкой для нот. В то же время, его приятели-хулиганы относились к этому с полным понятием. Они знали, что после занятий он вновь будет в их компании.

Тогда очень популярны были подрывы карбидных бомбочек. Буйнов, в какой то момент, запалил очередную, а та полыхнула у него в руках. Со слов звезды, из глаз у него тогда пошли пузыри.

Зрение спасли, но оно упало до минус пяти с половиной. Сейчас Александр шутит, что зато с девчонками стало целоваться здорово. Все казались ему красивыми.

Затем Буйнова укусил энцефалитный клещ. Это привело к параличу верхних конечностей. Александр не стал паниковать, а пришёл к родным и попросил отправить себя в больницу.

Боли в руках он не чувствовал, как и их самих. Они просто висели. Была взята пункция. После месяца в больнице Буйнов понял, что нужно что-то предпринимать.

Знакомые подсказали ему, что есть такая целительница Джуна. Он обратился к ней, и та не отказала в помощи. Именно она смогла постепенно полностью восстановить будущего популярного певца.

Видимо, Буйнов не хочет своему внуку хулиганской судьбы. Он отдал его в кадеты.