«Уделать Кобзона»: Пугачёва не смогла стать премьером из-за договорённости Путина с Медведевым

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К президентским выборам 2008 года Примадонна успела противопоставить себя давно ставшему политиком Кобзону, готовила уход со сцены и имела второй после Путина рейтинг популярности в России. Это был наилучший момент для певицы, чтобы ворваться в политику и навести в стране свои порядки.

Сегодня многие тепло и с ностальгией вспоминают 2007 год. В сети много упоминаний об этом периоде, где россияне отзываются о былых временах очень позитивно. Исключением не стали и звёзды отечественной эстрады. Для многих из них то время было действительно хорошим, а для некоторых деятелей культуры и вовсе судьбоносным. В частности, можно вспомнить, что главный ветеран российского шоу-бизнеса Алла Пугачёва тогда могла стать важнейшей фигурой в России и, возможно, изменить страну к лучшему. Вполне вероятно, что при определённом стечении обстоятельств Пугачёва могла стать даже премьером, возглавить правительство и внедрить в жизнь многие прогрессивные идеи.

Примадонну давно считали человеком либеральных взглядов. Артистка никогда не прогибалась под власть и всегда принимала сторону народа. Возможно, поэтому сегодня Пугачёва старается воздержаться от политических комментариев, понимая, что россияне в большинстве своём солидарны с позицией президента России Владимира Путина. Однако около 10 лет назад всё было несколько иначе. Легендарная певица не скрывала своего недовольства относительно положения в стране и даже иногда открыто критиковала власть. Чего стоит её «наезд» на тогдашнего замглавы администрации президента России Владислава Суркова, которого Пугачёва удостоила звания «сумасшедшего».

В те времена Примадонна смело высказывала свою позицию по происходящим в стране событиям и находила немалую поддержку среди населения. В 2007 году издание «Коммерсантъ» выяснило, что в рейтинге российской элиты Пугачёва занимает второе место после застолбившего за собой первенство Путина. Тогда Аллу Борисовну поддерживали более 26% россиян. Это было двое больше, чем у предшественников, но во столько же меньше, чем у президента. Примечательно, что ставший личным врагом Пугачёвой Иосиф Кобзон к тому времени в списке занимал лишь восьмое место. При этом мэтр отечественной эстрады активно занимался политикой с середины 90-х. Возможно, это и сказалось на положении Кобзона, который уже четыре года был в составе «Единой России». И здесь, помимо сравнения рейтингов, у Пугачёвой появился реальный шанс «уделать» Кобзона, а также добиться того, чего она сама давно хотела – изменить Россию к лучшему.

Внушительный уровень признания граждан позволял Примадонне в 2007-2008 годах если не потягаться с представителем провластной партии за пост президента, то вполне себе заявить претензии на место в правительстве. Отсутствие у Путина возможности баллотироваться на третий срок делало бы Пугачёву самым рейтинговым претендентом на этот пост. Возможно, нечто подобное Алла Борисовна в то время и планировала, ведь, как известно, к тому времени артистка готовила свой уход со сцены. Учитывая же, что «Единая Россия» просто не позволила бы певице выиграть у Дмитрия Медведева, то Пугачёва могла бы договориться о кресле главы правительства, если бы о желании занять его не заявил Владимир Путин.

Таким образом, можно предположить, что Примадонна не смогла стать премьером из-за договорённости тогдашнего президента с Медведевым. Возможно, такое отношение к себе расстроило Пугачёву, так как уже через какое-то время она открыто продемонстрировала свои политические предпочтения, чего ранее до этого не делала. В 2011 году она публично поддержала олигарха Михаила Прохорова, вероятно, решив, что с ним договориться о премьерстве будет куда проще. Здесь же Примадонна столкнулась и с немыслимым сопротивлением власти, поскольку в прессе и на федеральных каналах мгновенно началась травля «мятежницы» Пугачёвой. От былых рейтингов у завершившей карьеру певицы не осталось и следа, а потому она решила отказаться от своих политических амбиций. Шанс проявить себя и защитить народ был упущен ещё в 2008 году, когда момент, чтобы стремительно «ворваться» в высший эшелон российской политики Примадонной был упущен.