В Black Star любой ценой: Короткова использует Клюкину ради славы

Partners in crime 🤟🏽 Если бы год назад кто-то мне сказал, что я буду путешествовать с Викой, я бы повертела у виска. 🤭 Как часто бывает, что мы не узнав толком человека, делаем неверные выводы о нем. И как редко, но бывает, судьба сталкивает нас с таким человеком и сближает. Теперь мы не только подруги, но и партнеры по проекту ☺️🍏 #ninaricciparfums