В Black Star любой ценой: Короткова использует Клюкину ради славы

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Даша Клюкина помогла пробиться Коротковой в высшее общество.

Ни для кого не секрет, Дарья Клюкина и Виктория Короткова прославились лишь после участия в проекте «Холостяк» с популярным рэпером из Black Star Егором Кридом. В борьбе за Крида у девушек разгорелась серьезная вражда и лишь спустя время после окончания шоу участницы смогли уладить конфликт. Стоит заметить, сейчас Вика и Даша и вовсе стали лучшими подругами и партнёрами по работе. Об этом сообщила Клюкина в своём Instagrame. Девушка поделилась совместными снимками и тепло отозвалась о новоиспечённой подруге.

Однако, подписчики слабо верят в искренность Коротковой, многие даже предполагают, что Вика использует Клюкину ради своей славы и сейчас лишь подгадала нужный момент. Отметим, Виктория любой ценой готова добиться успеха. Предполагается, даже недавний роман с братом Тимати Артёмом Юнусовым попросту пиар-ход девушки.

Поскольку план Коротковой не сработал: новой жертвой стала Даша Клюкина. Заметим, на фоне слухов романа девушки с Егором Кридом Даша уже построила успешную карьеру модели и сейчас лишь «подтягивает» в модельный бизнес подругу-карьеристку. Сейчас девушки стали официальными «лицами» известной парфюмерной компании в России, и всё это благодаря заслугам Клюкиной. Судя по всему, Короткова лишь прикрывается дружбой с Клюкиной для достижения своей цели, ведь в соцсетях Вики нет даже никакого упоминания о Даше.