«Будет ноги целовать»: Цекало может вернуться к сестре Брежневой после осознания не востребованности Дарины Эрвин в Голливуде

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Эффектная брюнетка не так известна, как позиционирует себя, информации о ней, как о звезде нет. Это может стать «ударом» для продюсера, который может искать новые методы заработка за границей.

Продюсер и шоумен Александр Цекало в конце прошлого года возмутил и шокировал общественность сообщениями о возможном романе на стороне. Известно, что женой Цекало Виктория стала, находясь в интересном положении. Несомненно, отношения в паре сложились до этой радостной новости, но все же уход от Лолиты Милявской и обрыв связей с общей дочкой стал точкой невозврата. Однако, спустя годы и рождение троих общих детей, Цекало решился вновь на кардинальные изменения в своей жизни. Он официально развелся с сестрой Веры Брежневой и стал холостяком. Новый статус Александра сохранится не дольше, чем до марта, по некоторым данным источников, приближенных к шоумену. Его новой избранницей может стать Дарина Эрвин.

Ее биография пока не так растиражирована, как хотелось бы, но известно, что в ее жилах течет русско-корейская кровь. Также Дарина позиционирует себя как актриса Голливуда, но при этом известных ролей у нее нет, разве что эпизоды с Шерон стоун и другими звездами красных дорожек. По некоторым данным, Эрвин успешна в Японии, где снимается в фильмах и фотосессиях. Привлекательная девушка, по данным Сети делала пластику, однако что именно подкорректировала Дарина, история замалчивает. Глядя на нее, можно подумать, что это была операция по увеличению размера груди и может коррекция лица. Однако, Александр Цекало может вернуться к сестре Брежневой уже в скором времени. После осознания не востребованности Дарины Эрвин в Голливуде предприимчивый шоумен может попробовать вернуться к экс-супруге, но уже не с документами на развод, а с предложением помирится.

Виктория Галушка не так проста, как может показаться на первый взгляд. Кроме того, что она предприниматель, мать троих детей и сестра Веры Брежневой, которая замужем за известным композитором и продюсером группы «ВИА Гра» Константином Меладзе, Вика очень успешная женщина с хорошими связями. Несомненно сейчас она может и не так популярна, как хотелось бы, но обсуждение в СМИ не дает привилегии. Например Сестра Братьев Меладзе Лиана известный продюсер, совладелец российского лейбла звукозаписи Velvet Music. Но при этом о ней нет ни упоминаний, ни много фото, как у звезд, но авторитет Лианы реально внушителен, она не только продюсер, но и успешная бизнесвумен. Вполне вероятно, что и Вика Галушка может вести аналогичный темп жизни и может быть даже более успешной, чем ее теперь уже экс-супруг Цекало.

Ввиду этого Цекало может вернуться к сестре Брежневой после осознания не востребованности Дарины Эрвин в Голливуде. Дарина видимо больше хотела бы быть звездой, чем это есть на самом деле. Вот например, Виктория не заявляет о себе громко, но о ней знают, а ее сестра Вера вообще не привыкла трудить о своей популярности. Может в этом и есть залог успеха?

Таким образом, «серая мышка» Виктория Галушка может оказаться в ситуации когда, Александр Цекало ей «будет ноги целовать» и молить о возобновлении отношений. Это конечно же аллегория, может шоумен и захочет вернуться к браку, который стал для него не только всем после разрыва с Лолитой Милявской, но и той опорой, где его поддерживали, любили и уважали. В конце концов, с Викторией его объединяют не только воспоминания, но и дети.