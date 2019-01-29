«Сосиски и яичко!»: Ольга Бузова снова опозорилась «бедным» завтраком - Instagram

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Самая завидная невеста России продолжает доказывать поклонникам, что роскошь для неё – это не главное.

33-летняя Ольга Бузова является не только популярной телеведущей «Дома-2» и успешной певицей, но и талантливой актрисой. Знаменитость уже более года играет в спектакле «Мужчина нарасхват», а теперь летит в Ригу, чтобы отыграть свою сцену. Недавно Ольга пожаловалась фанатам в своем Instagram, что утренние рейсы её расстраивают, так как она не успевает позавтракать. Однако в аэропорту Бузову покормили «бедным» завтраком, как успели заметить фолловеры артистки.

Более того, Ольга даже в Instagram-историях запечатлела свою трапезу и снова опозорилась. «Сосиски и яичко! А ещё чаёк с лимончиком», - сказала от радости артистка, когда увидела свой «щедрый» завтрак. Поклонники посчитали, что одну из самых популярных артисток России в аэропорту могли накормить получше, однако сама Ольга была в восторге.