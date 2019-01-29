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Анастасия похудела, подкачала губы изменила силуэт лица, а теперь стала еще и блондинкой, видимо модель вскоре и имя сменит, возможно даже на Ольгу.

Российская модель Анастасия Костенко после того, как вышла замуж за бывшего супруга самой завидной девушки России Ольги Бузовой оказалась в центре обсуждений. Поза на фотографии, поцелуи с Тарасовым, одежда мейк-ап и даже публикации в соцсети – это все не дает хейтерам покой. Без остановки обсуждается не только внешность заменившей Бузову Анастасии, но и ее семья, а теперь и ребенок. Однако, неоднократные комментарии и намеки в Сети уже замечались на странице и Костенко и Бузовой. Девушки кажется пытаются изо всех сил стать той единственной, которую захотел бы видеть рядом с собой успешный футболист. Пока Бузова активно занимается творчеством и карьерой, Анастасия много времени отдает общей дочери с Дмитрией и часто экспериментирует. Пока Бузову разносили хейтеры за смену имиджа «окрасилась под Костенко», Анастасия став блондинкой получила бумеранг от поклонников Бузовой.

Пока многие обсуждают интересные сходства двух девушек и смеются над их выдуманным противостоянием, Бузова и Костенко держут марку и ничего не комментируют. Самое интересное, что влечения Дмитрия Тарасова к блондинкам была замечена во время беременности Анастасии. Его замечали в обществе экс-участниц проекта «Пацанки».

Кристина Королева и стала той самой блондинкой, к которой без угрызения совести «провально» клеился Тарасов. Несомненно, Дмитрий видный и успешный мужчина, но все же он не вмешивается в историю со сравнениями своих бывших и нынешних. А вот модель Анастасия Костенко рискует потерять себя в погоне за образом мечты Дмитрия Тарасова.

Пока Дима знакомится с женщинами определенного типа, Настя может пытаться стать той единственной, ради которой Тарасов прекратить быть «сладким мальчиком» для всех и станет только ее мужчиной. Пластические операции, о которых понятное дело Анастасия не говорит, рождение ребенка, модельная карьера и даже полет в жаркие страны – все это может быть следствием погони за образом той женщины, которую может любит Тарасов. Есть сомнения, что это именно Ольга Бузова, но если это так, Анастасия если еще поменяет свое прекрасное имя на «Ольга», э то будет явный факт для ее поклонников и хейтеров. Таким образом, Дмитрий Тарасов может и не осознанно, но фактически может влиять на Анастасию в выборе образа. Но с другой стороны миллионы женщин блондинки, другие – брюнетки, но при этом никто никого не обвиняет в «плагиате» цвета или прически. Возможно, общественность так привыкла искать интересные факты и часто высасываются «факты» из пальца. Может быть если Костенко сделает прическу каре, боб ее также обвинят в подражании Бузовой? Таким образом, в надуманный общественностью треугольник «Бузова-Тарасов-Костенко» возможно скоро добавится ухажер Ольги, которого тоже будут равнять с Дмитрием.