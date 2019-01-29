«Неоправданно дорого!»: Актерская игра Кристины Асмус не впечатлила фанатов

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Зрители считают, что билеты в театр на постановки с Кристиной Асмус слишком дорогие и не оправдывают ожидания.

Сейчас Кристина Асмус исполняют одну из главных ролей в пьесе «Текст», которая поставлена по роману Дмитрия Глуховского. Цены на билеты варьируются в зависимости от места. На афише театра сказано, что самые дорогие стоят 3 000 руб, при этом побывавшие на спектакле зрители недовольны постановкой и ценой за нее.

По их словам, билеты «неоправданно дорогие», а театр и вовсе испортился, хотя в прошлом был уважаемым.

В комментариях не забыли упомянуть и Гарика Харламова, ведь в последнее время Асмус совсем не уделяет время семье. Теперь она либо путешествует за границу, либо все время посвящает работе. Незря ее «посиделки» на коленях у коллеги вызвали массу вопросов.

Актерская игра Кристины Асмус не впечатлила некоторых фанатов, но не все негативно отозвались о постановке. Многим она понравилась, а другие даже жалеют, что не смогут посмотреть на свою любимую актрису на сцене.



