«Клуб бывших жен Гуфа»: Айза Анохина и Кэти Топурия вместе отдыхают на Бали

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Сегодня в сети Instagram бывшая жена Гуфа - Айза Анохина шокировала подписчиков своим фото. Она с бывшей девушкой репера Кэти Топурия отдыхают на Бали вместе с детьми.

Айза подписала фото «Хайпажорство 80 уровня, или как мы встретились с Кет и познакомили кучеряшек))». Подписчики оценили чувство юмора Анохиной и прокомментировали пост: «Остановите планету я сойду», « Бабы, Вы чё Долматова решили до истерики довести??? не ожидала увидеть вас на одной фотке, молодцы», «Страшный сон Гуфа», «Клуб бывших жен». Пост набрал более 40 тысяч лайков за час.

Напомним, что репер Алексей Долматов или Гуф был влюблён в каждую из девушек и обеим клялся в вечной любви, но увы не смог спасти ни те ни другие отношения.

Любовная история Айзы и тогда ещё солиста группы «Centr» Алексея началась в 2008 году. Через два года молодые люди поженились, и у них родился сын Сэм. Тогда и началось самое интересное. Айза узнала о проблемах мужа с наркотиками и пыталась его вылечить. Но не смогла, и в 2013 году пара рассталась. Гуф бросил Айзу без денег и с маленьким ребёнком на руках. Но обещал любить её вечно.

А в прошлом году стало известно, что уже около двух лет репер находится в отношения с солисткой группы «A'Studio» Кэти Топурией. Он не раз в сети признавался в любви к Кети и обещал завязать с наркотиками, но в конце прошлого года стало известно что репер изменил певице с 18 летней девушкой Яной. После чего отношения Гуфа и Кэти закончились. Но опять же репер обещал любить Топурию всю жизнь.

Выходит, что Алексей Долматов всю жизнь будет любить двух женщин Кэти и Айзу Анохину, ну конечно если не влюбится ещё раз.