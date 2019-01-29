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Видимых изменений от традиционной медицины на лице Лолиты Милявской не заметно, поэтому она решила использовать древние методы по омоложению кожи ради того, чтобы быть привлекательной для молодого супруга.

Ни для кого не секрет, что Лолита Милявская делала пластические операции, включая зоны на веках и подбородке. Но ощутимого видимого эффекта они не принесли, поскольку поклонники убеждены, что певица выглядит все равно не очень хорошо, а некоторые из-за ее лица называют Милявскую пропитой алкоголичкой. Но стоит учитывать, что Лолита действительно может позволить себе выпить и покурить, чего она никогда не скрывала - это негативно сказывается на состоянии ее кожи.

Видимо, теперь Лолита готова на все ради мужа и красоты - неудачная пластика лица заставила Лолиту поверить в мощь пиявок, однако утверждает, что использует их для нормализации давления. С давних времен пиявок часто использовали в качестве альтернативного лечения, но большим спросом они пользовались среди женщин из-за того, что им приписывают эффект второй молодости. Видимо, Милявская решила это проверить на себе.

К слову, Лолита в последнее время начала обижаться, когда ее внешность критикуют, хотя ее все знают, как стальную женщину, которой все равно на осуждение окружающих. Тем не менее, это опровергается даже тем фактом, что она уже ложилась под нож пластического хирурга - вероятно, ее молодой супруг не хочет видеть рядом с собой женщину, покрытую с ног до головы морщинами. И именно ради него Лолита захотела попробовать стать моложе с помощью пиявок, хотя это и малоэффективно.