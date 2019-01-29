Заработать на унижении: Лена Миро опустилась до уровня оскорблений ради денег

Сегодня, 13:50

Каждый зарабатывает как может, но не все это делают прилично.

Блогер Лена Миро является страстной поклонницей естественной красоты и всего, что связано с экологией. Но никогда не была сторонницей вежливых высказываний. В своём блоге она рекламирует различные средства для здоровья и уходу за кожей, но делает это особым образом. Для Миро не проблема заработать на унижении не только звёзд шоу-бизнеса, но и обычных людей ради денег за рекламу.

Написала статью о молодости кожи, о том как это важно, как должна она выглядеть, и сравнение привела с голливудскими актрисами. За подопытных Миро решила взять исполнительниц главных ролей «Игры престолов», Мейси Уильямс (Арья Старк) и Лену Хиди (Серсея).

И проводя параллели между 21-летней Мейси Уильямс и 45-летнюю Леной Хиди сделала вывод, что первая выглядит намного лучше. Действительно, актрисе 21 год, она совсем молода ещё. Но на Лену Хиди Миро вылила приличную порцию грязи, опустившись до оскорбления актрисы. Сначала обозвав актрису старой и непривлекательной для мужчин, даже не смотря на то, что у неё выразительные и ровные черты лица. Тем самым блогер обобщила это на каждую женщину, которая по тем или иным причинам не имеет молодой кожи в своём возрасте. Но и молоденькой Мейси Уильямс досталось. Хоть Миро и похвалила состояние кожи, которое само собой разумеется в 21 год, но черты лица, по её мнению, у актрисы «невнятные» и выразилась, будто на лице кто-то посидел у неё.

А всё это ради денег, чтобы сделать рекламу одному из центров косметологии и их услуг. Лене Миро не знакомы понятия приличия и морали, а значит, что каждого человека она готова унизить ради наживы.