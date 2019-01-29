«Клуб бывших жен Гуфа»: Айза Анохина и Кети Топурия стали подружками

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Кети Топурия и Айза Анохина встретились на отдыхе познакомить детей

Айза Анохина шокировала своих подписчиков публикацией в Instagram. Она разместила фотографию на которой она сидит с бывшей девушкой Гуфа, у обеих на коленях дети.

«Хайпажорство 80 уровня или как мы встретились с Кети и познакомили кучеряшек»,- подписала пост в Instagram бывшая жена Гуфа.

Пользователи очень удивились данным постом: «Айзу не обсуждают в последнее время, она везде влезет, лишь бы о ней заговорили. Там где хайп там и Анохина: она бурно участвовала в разборках Соколовского и Дакоты, после расставания Гуфа и Кети слухи до сих пор не угасли и Айза тут как тут», «Они организовали клуб бывших жен Гуфа», еще и подружками стали».

Возможно, он так насолил бывшим, что они решили отомстить ему. Собрать побольше информации и опозорить на всю сеть, ведь такая дружба противоестественна, пишут пользователи.

Подписчики удивляются, зачем это нужно Кети, она и так популярна и в одной из своих публикаций наглядно поставила точку в отношениях с Долматовым, показав средний палец.

«Кети, не уподобляйся Айзе, она уже не знает, что придумать и использует тебя для очередного хайпа»,- обращаются фанаты к Кети. Данной фотографией подружки только подогрели интерес хейтеров к прошлым отношениям.

Девушкам явно есть, что обсудить и перемыть косточки бывшему, не одному же Гуфу кровь сворачивать. Есть такое понятие как женская солидарность, пользователи выдвинули предположение, что Айза решила поддержать Кети так как была в подобной ситуации.

«То самое чувство, когда Айза хотела пропиариться, сфотографировалась с Топурией для этого, а обсуждают Гуфа»,- пишут хейтеры.