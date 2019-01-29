Экс-любовница Гуфа рассталась с ним в эфире «Дома-2»

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В эфире одного из выпусков телестройки 18-летняя Яна Шевцова, некоторое время поддерживавшая отношения с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым) заявила, что поставила на отношениях точку.

В эфире «Дома-2» от 27 января ведущая предложила Шевцовой сделать заявление на камеру, обратившись к Гуфу. Яна заявила, что внесла Гуфа в черные списки два дня назад и между ними все закончено, так как у нее теперь есть участник проекта Артем Сорока.

Две недели назад новый избранник Яны Артем вызывал Гуфа на баттл. Он обещал выиграть у рэпера по его правилам и на его площадке. Вероятно, Сорока уверен в победе, потому что в прошлом году выпустил новый альбом. Однако пока ответа от Гуфа на этот вызов не было.

Скандальная юная уроженка Екатеринбурга Яна Шевцова, появившаяся в «Доме-2» в конце прошлого года, сразу начала с того, что станцевала стриптиз нас лобном месте для Захара Саленко и других участников шоу.

Гуф перед тем, как завязать отношения с Шевцовой, расстался с солисткой группы «А’Студио» Кети Топурия. Все фанаты были уверены, что это произошло из-за Яны, хотя Гуф и отрицал это в своём Instagram.

Рэпер написал, что девушки лучше Кети он не встречал и будет, вероятно, ее любить всю жизнь. А про Яну он обещал написать трек под названием «Опасный пассажир» и рассказать о ее скандальной репутации.

Яна, со своей стороны, говорила, что Гуфу очень не понравилось, когда она во всеуслышание заявила об их отношениях. Также она рассказала, что была беременна от музыканта, но прервала беременность при помощи медикаментозного аборта.

По утверждению Шевцовой, их отношения продолжались два года, они начались, когда ей было 16 лет. Яна рассказывала, что Гуф подарил ей подвеску с бриллиантами в виде креста. Кстати, такая же подвеска есть у Кети Топурия. Цена украшения – около полутора миллионов рублей.

Еще один нюанс к скандальной репутации Яны Шевцовой – обвинение со стороны другой участницы «Дома-2» Леры Фрост, что Яна заражена ВИЧ-инфекцией. Яна в ответ на обвинение возмутилась, заявив, что она из нормальной семьи, эта информация выдумана, а для уверенности она сдала анализы, чтобы подтвердить, что у нее все прекрасно.

Поклонники телевизионной стройки уверены, что пара Шевцова-Сорока будет одной из самых скандальных на проекте, но вряд ли их отношения продлятся долго, так как Сорока уже пытался строить отношения с некоторыми участницами шоу, но безуспешно.

Однако на теле экс-любовницы Гуфа до сих пор есть большая татуировка с его инициалами.