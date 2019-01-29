Шпагат на перилах: Волочкова впечатлила фанатов экстремальной растяжкой

Сегодня, 10:25

Скандальная балерина придумала новый способ, чтобы удивить зрителей.

43-летняя Анастасия Волочкова известна своими скандальными историями с горе-водителями, любовниками-альфонсами и конфликтами с матерью. Однако больше всего зрителей удивляют разнообразные шпагаты знаменитости, которые собирают множество «лайков» в социальных сетях. И если ранее Волочкова впечатляла фанатов экстремальной растяжкой в лесу, на траве, в снегу, в поезде и даже на яхте, то новый трюк балерины удивил поклонников не меньше.

На этот раз Анастасия в одном только мини-бикини показала шпагат прямо на перилах, причем сделала это на улице в минусовую температуру. Пользователи Сети предположили, что балерина таким образом может легко заработать цистит, однако сама Волочкова говорит, что привыкла к морозу, так как всю жизнь закаляется.