Влад Соколовский публично извинился за измены перед Ритой Дакотой

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Развод двух знаменитостей стал довольно громким, в его круговороте оказалось довольно много людей, которые выступали на стороне Соколовского или Дакоты. Теперь же, спустя время, певец решил все же извиниться за свое недостойное поведение перед экс-супругой.

Постоянные измены Влада Соколовского просто свели с ума Риту Дакоту, которая не смогла простить такого отношения и подала на развод, который стал громким и скандальным. Примечательно, что певец изменял своей беременной супруге, о чем сообщила дизайнер Айза Анохина.

Возможно такой общественный резонанс и заставил Влада Соколовского привселюдно извиниться перед Ритой Дакотой. Такой пост он выложил на своей страничке в социальной сети, где просил прощения не только у экс-супруги, но и у дочери. Певец предостерег пользователей от того, что бы идти по его стопам, теперь то он понял, что семью нужно беречь, правда не известно, на долго ли.

Известно, что после расставания супруги не общаются, да и к дочери Мие Соколовский может приезжать в любое время. Артист отметил, что каждый день работает над собой. Он понимает, что совершал ужасные поступки и из-за своих похождений потерял самое дорогое, что у него было.

Оказывается, что воспитательные минутки с певцом проводили подруги Дакоты – Клава Кока и Айза. Девушки выложили неверному Соколовскому все, чего не сказала экс-супруга. Видимо разговор был настолько серьезным, что знаменитость выразил огромное сожаление о том, что оказался таким тугим и смог оценить масштаб потери только после того, как оказался на самом дне.

Некоторые поклонники, после такого спитча выразили предположение, что Соколовский все же исправится и дочка Мия сблизит и помирит людей, которые были когда-то влюбленными.