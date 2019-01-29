Тодоренко может не сбросить лишний вес из-за пристрастия к еде

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Попытки Регины Тодоренко похудеть на 5 кг могут провалиться из-за полученной во время беременности вредной привычки - есть все, что попадается на глаза.

Недавно Регина Тодоренко, родившая ребенка от Влада Топалова, выложила в сеть сторис, на которых рассказала, что хочет при помощи танцев сбросить 5 кг лишнего веса, которые уходят тяжелее всего. К слову, для Тодоренко иметь нестройную фиругу весьма непривычно, поскольку она всегда была подтянутой красавицей, которая завораживала мужчин своими формами. Но во время беременности Регина Тодоренко расслабилась, и набрала пару лишних десятков кг, большую часть из которых ей уже удалось побороть сразу после родов.

«Чудо в трениках», как назвали телеведущую в сети, может не сбросить лишний вес из-за пристрастия к еде, которое появилось во время вынашивания ребенка. Тяжелее всего в данной ситуации не заняться спортом, а взять себя в руки и, грубо говоря, закрыть рот на замок, поскольку все потраченные калории во время очередных «дожоров» могут вернуться вдвойне. С учетом того, что во время бесконтрольного поглощения пищи желудку свойственно растягиваться, только жесткое ограничение приема пищи может помочь в борьбе за красивую фигуру, что кормящей матери Тодоренко просто противопоказано.