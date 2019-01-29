Наташа Королёва могла заняться спортом ради сохранения семьи

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Впервые после длительных алкогольных посиделок Наташа Королёва добавила сторис со спортзала, где продемонстрировала совместные занятия с супругом. К слову, ранее на ее странице можно было увидеть только отчеты с вечеринок и веселого времяпрепровождения.

Поклонники гадают, что же могло случиться с Наташей Королёвой, которая резко стала вести ЗОЖ и переключилась с бокалов спиртного, которые сопровождали ее весь декабрь, на спорт. Оказалось, что ее тренирует сам Тарзан, который не так давно стал телевизионным тренером и помогает людям приводить себя в форму. Правда, об идеальной фигуре его супруги до недавних пор говорить не приходилось - получается, сапожник был без сапог.

Безусловно, состояние фигуры Наташи Королёвой могло напрямую отразиться на успешности личного проекта Тарзана - его деятельность постоянно бы поддавалась осуждению, поскольку он не мог довести до ума тело жены. Но, по всей видимости, Королёва забросила куда подальше свои принципы и могла заняться спортом ради сохранения семьи. Есть большая вероятность, что пойти на такой компромисс для Королёвой было равно фразе «Тарзан, не уходи» - певица готова ради мужа на все.

К слову, ранее Наташа Королёва никак не была связана со спортом - она могла только выступать оператором видео с занятий Тарзана в спортзале, но сама, как показывают ее публикации, никогда к ним не присоединялась. Вероятно, артистка боится конкуренции - девушки, которые будут окружать в новом телешоу Тарзана рано или поздно приобретут фигуру мечты, а Королёва из-за этого может остаться в стороне.

Безусловно, Наташа Королёва хочет выглядеть шикарно даже в свои 45 лет - это подразумевает ее творческая деятельность, которая обязывает певицу идти на определенные жертвы. Но удивляет, что артистка, которая ранее попросту игнорировала все «шаблоны красоты», сама хочет этому соответствовать. Вероятно, на это есть свои причины, одной из которых может оказаться сохранение ее долголетнего брака с Сергеем Глушко.