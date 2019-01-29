Свой комплекс неполноценности Цекало компенсирует за счет высоких и молодых избранниц - психологи

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Подробности скандального развода Александра Цекало с младшей сестрой красавицы Веры Брежневой Викторией Галушкой и предстоящая свадьба с голливудской «старлеткой» Дариной Эдвин, интересны не только фанатам отечественного шоу-бизнеса.

Частная жизнь успешного продюсера стала поводом для исследователей в области разнообразных мужских фобий и комплексов. Психологи отмечают, что свой комплекс неполноценности Цекало компенсирует за счет высоких и молодых избранниц. Случай с Александром не настолько прост и характерен. Казалось бы, на лицо банальный и распространенный у мужчин маленького роста синдром Наполеона, но у Цекало он, по мнению специалистов, обострен после довольно странных и запутанных супружеских отношений с первой женой Лолитой Милявской. У давно расставшейся пары были диаметрально противоположные типы характеров. Лолита настолько явно доминировала и унижала мягкого Александра, что навсегда оставила в его душе психологическую травму.

Как показывают дальнейшие поступки Цекало после развода с Милявской, мужчина резко изменил свой психотип, хотя внешне никогда этого не показывал. Женитьба Александра, рост которого составляет 167 сантиметров на молодой и высокой Виктории Галушке позволила продюсеру «отыграться», за все перенесенные от первой супруги унижения. Несмотря на кажущееся благополучие, внимательные фанаты и специалисты часто отмечали на фотографиях затравленное выражение в глазах Виктории. Теперь же, став настоящим психологическим «вампиром», Цекало начал искать новую жертву и нашел ее. Молодая и высокая Дарина полностью соответствует критерием объекта для компенсации комплекса неполноценности и мести.