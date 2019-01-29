«Яблами на снегу»: Пьяный Харламов намекнул в своей песне, что находится в глубоком запое

Сегодня, 04:43

Возможные измены Кристины Асмус, издевательские насмешки над толстым животом Гарика и редкие выступления на сцене могли спровоцировать комика на ярое злоупотребление алкоголем. Внешний вид артиста говорит о его долгом «непросыхании». Певец уже и сам признался в своих грехах.

Гарик «Бульдог» Харламов уже долгое время радует поклонников и телезрителей своими эпатажными и яркими выступлениями на сцене. Вечно неунывающий артист постоянно находится в приподнятом настроении и «излучает» вокруг себя позитивную энергетику.

Всё так и было до того, как в его семью пришла проблема. Гарик начал постоянно ссориться со своей женой Кристиной Асмус и поздно приходить домой, чтобы меньше с ней пересекатся. Поводом для столь категоричного поведения могли послужить возможные измены Асмус — очевидцы не раз сообщали о том, что видели её в компании молодого человека на различных тусовках.

Также уже второй месяц над Харламовым насмехаются все, кому не лень — и поклонники артиста и даже его коллеги глумятся над «толстячком» на глазах у миллионов.

И вот, как уже несколько недель подряд, Гарик зачастил с алкоголем. Его знакомый, пожелавший остаться анонимным, сказал, что актёр пьёт практически каждый день и его моральное самочувствие находится в плачевном состоянии.

И действительно, внешность Харламова говорит о его злоупотреблении алкоголем: он набирает вес, у него уставший и потухший взгляд и заплывшие глаза. Кумир миллионов перестал за собой следить — он постоянно показывается на публике с щетиной, взъерошенными неопрятными волосами и помятым неумытым лицом.

Гарик опублиуовал у себя на странице в Instagram видео, на котором он поёт пародию на знаменитую песню «Яблоки на снегу». В ней он спел про то, что часто напивается до такого состояния, что падает своим лицом в снег и лежит в сугробах в пьяном угаре. В конце видео он даже обратился к зрителям с призывом о помощи, чтобы ему помогли справиться с алкоголизмом.

Догадки фанатов «Бульдога» подтвержадются: «Постоянные мысли об алкоголе, безразличный взгляд, мешки под глазами, поведение и «пропитый» голос — всё это говорит о том, что Харламов любит часто выпить и не останавливается после нескольких рюмок спиртного. Его внешнее состояние говорит о том, что он употребляет алкогольные напитки в больших количествах».

И, в итоге, получается, что пьяный Харламов намекнул в своей песне, что находится в глубоком запое и фанаты Гарика уже вовсю начали нервничать и пытаются достучаться до своего кумира в надежде на то, что он одумается и прекратит свои возлияния.

«Остановсись, зачем ты это делаешь?», « Уже недели две пьёт беспробудно», «Гарик, разве Асмус стоит того, что ты бухаешь?», «Тебе надо чаще выступать, чтобы отвлечься от алкоголя», «Ты реально в собаку превращаешься, Бульдог. Бросай пить!», «Яблами на снегу, а сам в зюз!», - неравнодушные фанаты просят Харламова прекратить пить и дают ему всяческие советы.