«Пока Степаненко не отсудила»: Петросян подарил Брухуновой имущество на сумму свыше 600 млн рублей

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Юморист испугался за свое имущество и решил вложится в подарки для будущей жены, чтобы не отдавать большую часть Елене Григорьевне.

Шоком для поклонников юмористической супружеской пары стал развод Елены Степаненко и Евгения Петросяна. После 30 совместно-прожитых лет в браке, они решили расстаться, но с громким скандалом. Всему виной беременность его помощницы Татьяны Брухуновой, которая вот-вот готовится стать мамой двух двойняшек. Уже более трех месяцев идет ожесточенная борьба за совместно-нажитое имущество экс-супругов.

Пара уже развелась, а вот суд и адвокаты так и не смогли договорится, чтобы помочь бывшим супругам больше не выяснять имущественные отношения на всю страну. Елена Степаненко пережила развод очень тяжело. Она резко похудела и осунулась, стала похожа на человека очень побитого судьбой. В отместку за предательство Петрсяна — она оккупировала квартиру в элитном районе столицы с коллекцией антиквариата и оригиналов картин Поленова и Матисса.

Так же Елена Григорьевна отказывается передавать ценные рукописи Евгений Вагановича, которые много лет собирал Петросян.

Единственную хитрость, которую смог «провернуть» Петросян — это подарил Брухуновой имущество на сумму свыше 600 млн рублей. Юморист побоялся потерять большую часть и перестраховался, переписав все на любовницу, пока Степаненко не отсудила.

В так называемые «подарки для Тани» вошли VIP-апартаменты около 310 кв. метров стоимостью в 280 млн. рублей, 12 квартир в столице, а так же дом-музей юмориста около 512 кв. метров стоимостью 275 млн. рублей.

Кроме того, Петросян ухитрился устроить свою 29-летнюю пассию на должность директора Театра миниатюр с хорошим заработком, а вот после этого Елена Степаненко чуть не лишилась работы. Ведь она претендовала на эту должность, но Евгений Ваганович опередил экс-супругу. Судя по всему, Петросян не просто решил унизить Степаненко своим предательством с молодой любовницей, но и «добить» ее и морально и материально. Сведения взяты из телеграм-канала «Футляр от виолончели».