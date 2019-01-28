«А это кто такая?»: Фанаты не узнали вернувшуюся в Россию из-за измен мужа Ирину Шейк-Сеть

Вчера, 23:58

Пока Брэдли Купер обнимается на публике с Леди Гагой, Ирина во всю светится на шоу Ивана Урганта. В семье могли начаться проблемы из-за измен актёра, но вернувшуюся на родину модель уже никто не помнит. Люди стараются узнать: «Кто же эта женщина на фото возле Урганта?».

Российская супермодель Ирина Шейк очень редко бывает на родине. У женщины хорошая жизнь, работа и семья за рубежом, поэтому её редкие визиты понятны. Каждый приезд Шейк в Россию сопровождается если не фурором, так вниманием, что недавно и произошло. Вернувшаяся Ирина стала гостьей шоу «Вечерний Ургант», о чём сам Иван рассказал на опубликованном в Сеть в своём Instagram.

Как бы то ни было, но реклама даже со стороны одного из самых популярных ведущих РФ Урганта уже не вызывает былого восторга по случаю приезда Шейк. Многие поклонники передачи Ивана попросту не поняли, кто фото с ведущим. Фанаты буквально не узнали вернувшуюся в Россию из-за измен мужа Ирину Шейк: «А это кто такая?», - пишут люди.

Поклонники в соцсетях действительно стараются разузнать друг от друга, кто же этот человек на фотографии, а те, кто ещё помнят Шейк по её участию в российском шоу-бизнесе признают, что она решила приехать уже слишком поздно. Об Ирине большинство поклонников уже забыли. Теперь у них новые герои, вроде Ольги Бузовой, молодых фигуристок и любовниц Тимати. В любом случае, причина приезда Шейк остаётся неизвестной.

По некоторым данным, манекенщица решила покинуть США из-за отношений её возлюбленного Брэдли Купера с известной певицей Леди Гагой. Пока Ирина Шейк находится на шоу Урганта, Купер и певица активно рекламируют своё фильм «Звезда родилась». До Оскара осталось меньше месяца, поэтому они продолжают пиарить популярный фильм.

Знаменитым стал и номер Купера с Леди Гагой, в котором они поют песню из фильма. На концерте, который прошёл на днях в Лас-Вегасе, произошло неожиданное – Брэдли и Леди Гага обнимались перед тысячами фанатов, всячески демонстрируя романтические отношения, их наличие или же просто зарождение.

Странным также было, когда на премьере «Звезда родилась» в Лондоне Леди Гага не только ходила с Купером за руку, но и целовала его в щёку перед камерами, прижимаясь обнажённой грудью. Эротическими и романтическими сценами, к слову, была переполнена и сама картина.

На фоне всего этого резкий приезд возлюбленной Брэдли Купера Ирины Шейк в Россию многим поклонникам показался довольно подозрительным. Некоторые люди предположили, что в семье супермодели не всё так уж и гладко. Кроме того, в предыдущих отношениях Купер не отличался верностью своим партнёршам, постоянно изменяя им. Возможно, что с Ириной Шейк произошла такая же история – отношения Леди Гаги и Брэдли вышли за пределы фильма. Как бы то ни было, сама манекенщица о свой личной жизни особо не распространяется.