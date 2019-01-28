«Устала ждать»: Решетова может напрямую требовать от Тимати женитьбы на ней

Вчера, 23:58

Буквально все намекает на желание Анастасии поскорее женить рэпера на себе, считают пользователи. Практически всегда именно она дает инфоповоды полагать, что они либо женаты, либо помолвлены, либо она уже вообще ждет ребенка.

В своем аккаунте в Instagram Анастасия Решетова в очередной раз опубликовала достаточно провокационные фото. На нем она изображена в белом платье, а ее возлюбленный Тимати в белом костюме. Все в действительности похоже, будто они собираются на свадебную церемонию. Тем более, что на безымянном пальце модели красовалось золотое кольцо. Однако, пользователи вспомнили, сколько инфоповодов давала им Решетова и усомнились в реальности сего действа. Некоторые действительно решили, что их любимцы, наконец, решились, и на отдыхе скрепили себя узами брака, но все-таки нашлись и скептики, которым показалось, что это очередная «уловка» Анастасии, ведь ей якобы на самом деле хочется стать женой исполнителя, а ждать она попросту устала и даже может напрямую уже требовать от Тимати женитьбы на ней, даже такими «прямыми» намеками. У самого рэпера подобной публикации нет, поэтому пост Решетовой может быть очередной провокацией, ведь уже несколько раз на пальце модели видели якобы обручальное кольцо, подозревали ее в беременности, а теперь все указывает на свадьбу, но верится подписчикам в нее почему-то с трудом.

Возможно, так происходит потому, что свекровь невзлюбила невестку и поклонники пары уверены, что она не допустит свадебной церемонии, а может быть сам Тимати пока не готов к браку, даже спустя более трех лет после расставания с Аленой Шишковой. Кто знает, но ясно одно – по всей видимости, Решетова уж очень жаждет заполучить исполнителя в мужья и подобными методами и фотографиями может привлекать его внимание к знаменательному событию.