«Лихие 90-е»: Нагиев может скрывать семью от общественности из-за криминального прошлого

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Дмитрий поделился в одном из своих интервью, что имел дело с бандитскими группировками и теперь, возможно, ему приходится скрывать членов своей семьи, хоть он и был в хороших отношениях с преступными элементами.

В своем интервью Юрию Дудю Дмитрий Нагиев рассказал о том, что в «лихие 90-е» имел некоторые связи с бандитскими группировками. В студенческие годы будущий актер и телеведущий подрабатывал на радио и на дискотеках. Именно в этот момент Дмитрий начал общаться с криминальными личностями. Нагиев не отрицает, что работал на бандитов, которые совершали убийства. Сам Дмитрий не брался за оружие и не присутствовал во время расправ, однако один раз видел труп.

«Не надо забывать, в какое время я рос не как человек, а как личность. Я работал только у бандитов. Там желание было убивать. Но я не убивал. При мне не стреляли, но из багажника однажды вывалился труп. У меня с этими людьми были теплые, уважительные отношения», - рассказал Нагиев.

Естественно, что такое прошлое не могло не оставить отпечаток на жизни Дмитрия. Вообще, по его словам, его приятели поддерживали его материально и дарили хорошие подарки. Однако, сложно поверить в то, что они могли бы оставить его в покое даже спустя столько лет. При этом актер в том же интервью признался, что также скрывает семью от общественности. Возможно, он не хочет излишнего внимания прессы, а возможно это происходит именно из-за того, чем он «промышлял» десятки лет назад.

Неизвестно, как это могло бы на нем отразиться, но многие звезды были заподозрены в сотрудничестве с бандитскими элементами и иногда это приводило к проблемам в их жизни, а потому вполне вероятно, что Нагиев может скрывать семью от общественности из-за криминального прошлого, чтобы избежать любого рода воздействия на него, ведь в действительности он очень много знает, а потому может находиться порой в опасности.