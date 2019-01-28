«После родов не привлекает Топалова»: Переставшей следить за собой Тодоренко грозит развод – психологи

Сегодня, 22:03

Поправившаяся Регина могла полностью отказаться от макияжа и перестать ухаживать за внешностью. Для выхода в свет ведущая выбрала образ «простушки», напугав фанатов. Эксперты объяснили постродовой синдром и изменения во взглядах родившей женщины.

Согласно статистике, подавляющее большинство женщин после родов перестают следить за собой. Их состояние конечно разное. Некоторые совсем становятся неухоженными, некоторые следят за собой немного больше, но все они выглядят явно хуже, чем до свадьбы. Это и произошло и с известной украинской телеведущей Региной Тодоренко, считают психологи.

Недавно Тодоренко в своих соцсетях опубликовала очередную фотографию, на которой запечатлена со своим супругом Владом Топаловым. Пара сидела в автомобиле, будучи «при параде». Она явно собиралась на светское мероприятие или же в ресторан, о чём свидетельствовала вечерняя одежда, дорогостоящие украшения и шубы. Но вот внешний вид Регины и её макияж вызвал у поклонников много вопросов.

По словам фанатов, Тодоренко после родов изменилась по типичной женской схеме, перестав следить за собой. Изменилась и фигура ведущей, которую она продемонстрировала также в соцсетях, мол сильно поправилась.

Психологи объяснили, что часто после родов женщины действительно перестают следить за собой. Меняется и отношение к мужу, что отворачивает мужчин. Согласно независимым опросам, половина родивших женщин уверена, что мужья больше не относятся к ним как раньше. При этом, 69% называют себя «уставшей», и только 12% - «женственной». Каждая пятая уверена, мол из-за родов она становится «несексуальной», а 40% и вовсе не помнят себя теми, кем были до появления ребёнка.

По словам экспертов, на этом фоне у женщин появляются комплексы, они действительно перестают следить за собой, ставя ребёнка выше мужа. Специалисты считают, что всё это могло произойти и с Тодоренко, которая не только прибавила в весе, но и перестала следить за внешним видом.

Как бы то ни было, Топалов и Тодоренко подобные слухи о проблемах в семье не комментируют. Напротив, Влад всячески старается защитить Регину перед хейтерами, оставляя им злобные посты.

Действительно, не только психологи считают, что переставшей следить за собой Тодоренко грозит развод. Многие фанаты и хейтеры считают, что ведущая больше не привлекает Топалова, так как превратилась из эффектной женщины в обычную с незаурядной внешностью. Однако, ради справедливости стоит отметить, что недавно Регина показала, как восстанавливает свою фигуру, хотя её отказ от макияжа, даже временный, остаётся не понятным.