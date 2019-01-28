По стопам отца: Пиар-флирт Александра Реввы с Брежневой и Лободой может обернуться уходом из семьи

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Секс-символ российского шоу-бизнеса любит побаловать поклонниц пикантным кадром, а своих коллег лаской и поцелуями, при этом старательно поддерживая образ примерного семьянина, однако унылая жизнь с постаревшей супругой, гормональный всплеск и погоня за хайпом могут сделать его очередным завидным холостяком.

Несмотря на скандальный образ «самого сексуального мужчины России», Александр Ревва считается примерным семьянином. Звезда Comedy Clab хорошо старается, и успешно создает образ хорошего мужа и отца. Со своей первой и единственной женой Анжеликой он вместе уже порядка 15 лет, супруги воспитывают двух общих дочерей – Алису и Амелию. Звезда юмора признается, что в Анжелику влюбился с первого взгляда, хотя до встречи с ней никогда не задумывался о семейных ценностях. Это не удивительно, ведь в отличие от многих своих коллег, Александр был лишен счастливого детства в полноценной семье. Отец Саши бросил супругу с двумя детьми, когда тем едва исполнилось четыре месяца. Будущая звезда КВН рос в окружении женской любви и заботы матери, сестры Натальи и бабушки. Дети выросли на историях о плохом отце, который бросил свою семью, лишив единственного сына мужского воспитания, заботы и финансовой поддержки.

В юности Александр нашел в себе силы, и попытался наладить связь с папой, но из этого ничего не вышло – родитель не смог принять сценического образа своего сына, и отвернулся от него, отказавшись от наследника во второй раз. Образ артиста является прямым следствием отсутствия мужского авторитета и отцовского внимания – вероятно, что любящие женщины избаловали единственного мужчину в семье своей заботой и гиперопекой, внушив ему мысль о превосходстве. Сам того не подозревая, предавший свою семью Владимир Ревва мог изменить в подсознании сына представление о семейной жизни, а Артур Пирожков может пойти по стопам отца.

И хотя шоумен пытается уберечь свое настоящее семейство от интриг и скандалов, вполне возможно, что ему крайне сложно хранить верность постаревшей и поднадоевшей супруге. Не так давно Пирожков уже «ушел» из семьи к Вере Брежневой в клипе «Луна», не устояв перед внешним очарованием певицы, а его интрижки и заигрывания со Светланой Лободой неоднократно привлекали внимание поклонников. Светлана Лобода никогда не была обделена мужским вниманием, что позволяет ей менять ухажеров с завидной регулярностью, а в периоды одиночества звезда любит раззадорить интерес фолловеров пикантным кадром с Пирожковым. И хотя обычно их провокации ограничиваются одним кадром, после которого наступает непродолжительное затишье, а свои отношения артисты называют исключительно дружескими и рабочими - их близость очевидна. Как говорится, нет человека страшнее и коварнее, чем одинокая и красивая подруга - а Анжелику Ревву с Лободой связывают очень близкие отношения.

Не исключено, что пиар-флирт Александра Реввы с Брежневой и Лободой может обернуться уходом мужчины из семьи и началом любовных приключений без обязательств, что обычно случается практически со всеми мужчинами в период «второй молодости».