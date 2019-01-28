«Попрятались, как крысы»: Экстрасенсы не сумели отомстить разоблачителю Соболеву с помощью «темных заклятий»

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«Мутное болото мракобесия», по выражению некоторых пользователей, удалось растревожить известному тележурналисту Борису Соболеву в сенсационной документальной трилогии «Идущие к черту».

После выхода фильма на телеканале «Россия-1», даже в обществе заядлых фанатов «Битвы экстрасенсов» не нашлось оппонентов. Потому как журналисту удалось со стопроцентной наглядностью, не допускающей разночтений, доказать, что самый популярный, бьющий все немыслимые рейтинги телепроект, посвященный сверхъестественным способностям участников, является не только наглым обманом, но и впоследствии ломает судьбы доверчивых людей. Как ни печально для самых фанатичных зрителей «Битвы», экстрасенсы так и не сумели отомстить разоблачителю Соболеву с помощью «темных заклятий». Хотя угрозы были. По не совсем корректному определению пользователей, просмотревших шокирующую документалку, «колдуны, ведьмы и некроманты попрятались, как крысы».

Ведущий мистического проекта Марат Башаров в фильме выглядел довольно жалко и неубедительно. Как, впрочем, и один из соведущих фокусник Сафронов. Эти люди уверяли, несмотря на предоставленные доказательства, что не знали о системе подсказок и покупки первого места в сезоне. Стоимость триумфа оценивалась в 300 тысяч евро, но затем деньги легко «отбивались» за счет открытия «магических салонов», где шарлатаны просили до тысячи евро за прием легковерных людей, поверивших в экстрасенсорные способности целителей, разрекламированных на телевидении. Если собрать сотни тысяч комментариев к фильму Соболева, то окажется, что большинство россиян искренне верили аферистам, отдавали им последние деньги, залезая в «долговые ямы» и продавая последнюю крышу над головой. «Крысы» написали некое открытое письмо в оправдание «настоящих экстрасенсов», чье имя опорочили жулики. Но система доказательств в фильме Соболева не оставляет шансов так называемым «иным».