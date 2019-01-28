«Выкуси, Петросян»: Степаненко могла обратиться к пластике ради нового возлюбленного Шаляпина

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Юмористка могла начать новую жизнь с другим мужчиной и именно для него попытаться измениться в лучшую сторону. В особенности после развода с Петросяном ей, возможно, требуется доказать бывшему мужу, что она еще «ого-го».

Один из фанатов Степаненко поделился видео, на котором бывшая жена Евгения Петросяна выходит из кабинета Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии в Москве. По его утверждению, в этот момент на лице Степаненко можно было разглядеть специальную «разметку», которую хирурги наносят перед пластической операцией. Это может означать, что Степаненко обратилась к пластике.

Причиной этого могло начало жизни с «чистого листа», ведь развод с Петросяном в достаточной степени, по всей видимости, отразился на ее состоянии. Она стремительно начала худеть, а все скандальные моменты тяжело переживала, судя по словам ее адвоката. Но вот, бракоразводный процесс преодолен, а что делать дальше? Один из психологов поеделиличя мнением, что в жизни Елены произошел переломный момент и ей, естественно, необходима помощь. В идеале, конечно, найти нового возлюбленного, однако, в ее возрасте это не так уж и реально.

«В предклиматическом и климатическом периоде женщина становится более эмоциональной и чувствительной, ну и конечно же, теряет уверенность в себе. Понимает, что годы идут, и, разводясь с супругом, она имеет все меньше и меньше шансов на построение новых отношений», - авторитетно заявил специалист.

При этом ранее уже упоминалось о том, что новым возлюбленным Степаненко вполне может стать Прохор Шаляпин, «падкий» на женщин постарше. Несмотря на его роман с Виталиной Цымбалюк-Романовской, многие заподозрили, что он может быть заинтересован в отношениях с богатой разведенной женщиной и стать ее «единственным шансом на счастье».

Таким образом, Степаненко могла обратиться к пластике ради нового возлюбленного Шаляпина, чтобы одновременно и угодить избраннику и «насолить» бывшему супругу, мол, «выкуси, Петросян», и теперь она вполне может устроить свою личную жизнь вне зависимости от того, что скажут ей люди, ведь сам Евгений Ваганович выбрал себе «помоложе», так почему и ей нельзя?