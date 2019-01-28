Четвёртая и последняя?: Невостребованный Александр Цекало мог решить проникнуть в Голливуд через новую жену Дарину Эрвин

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Собственно, это нормальные законы шоу-бизнеса. Скандал – скандалом, молоденькая – молоденькой, а деньги зарабатывать нужно постоянно.

В российском шоу-бизнесе Александр Цекало сейчас не очень востребован. Не исключено, что он мог решить проникнуть в Голливуд через новую жену Дарину Эрвин.

Пока она ещё официально не зарегистрирована с шоу-меном. Однако, тот оскорбляется, когда её называют его любовницей. Он напоминает, что он разведённый свободный мужчина, а с Дариной они уже обручены. Семья – дело ближайшего будущего.

Послужной список Эрвин в Голливуде пока не очень велик. Как правило, это эпизодические роли. В том числе она «засветилась» в одной из серий в «Идеальном убийстве».

Также она появилась рядом с Шэрон Стоун в небольшом эпизоде «Кое-что на День рождения».

В то же время не исключено, что Цекало в лучших традициях российского шоу-бизнеса просто решил поднять своё пошатнувшееся там реноме очередным скандалом.

Предыдущей (третьей) женой шоу-мена была Виктория Галушка, которая младше него на 23 года. В их браке родилось двое детей.

Не исключается также, что 57-летний Цекало просто вновь влюбился. И вновь в более молоденькую. Теперь знатоков мира шоу-бизнеса очень интересует вопрос, будет ли это «четвёртая и последняя?».