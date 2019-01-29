«Эту майку мы видели на Бузовой»: Тимур Батрутдинов «погорел» на секс-романе с Ольгой - Сеть

Сегодня, 06:00

Комик захватил с собой в Шри-Ланку голубую майку, которую интриганы совсем недавно лицезрели на якобы одинокой поп-диве. Вероятно, слухи о звездном романе полностью правдивы.

Из-за неприятной истории с отказом на въезд в США, Тимур Батрутдинов является одним из главных ньюсмейкеров Рунета. Как резидент Comedy Club теперь будет проводить свой отпуск, переживает вся Россия. Разумеется, едва ли не активнее всех американцев сейчас критикуют обожатели Ольги Бузовой, которым очень хочется, дабы их кумир связала жизнь с милым и добрым юмористом, прямо как в множественных слухах.

О вероятном звездном романе аудитория поп-дивы до сегодняшнего дня лишь мечтала, ибо Ольга и Тимур умело позиционировали себя как очень близкие друзья, но вот в Сети появилось первое фото Батрутдинова с отдыха в Шри-Ланке. Резидента Comedy Club запечатлели на фоне Индийского океана, он радуется жизни, а обожатели Бузовой радуются голубой майке на Батрухе.

С мужскими майками у певицы особые отношения. Ольга не отправляется спать в московской квартире, пока не пожелает своим подписчикам в Instagram спокойной ночи. В однообразных Stories поп-дива частенько облачена в явно не женские майки. Довольно быстро Сеть вычислила владельца бирюзовой майки Nike, им оказался бывший муж Ольги Дмитрий Тарасов. Говорили даже о тайном секс-романе эск-супругов, поэтому данная вещица больше не появлялась на Бузовой.

Зато появлялись другие майки, включая идентичную той, что на Батрутдинове, вспоминают интриганы. Instagram долго не мог понять, откуда в квартире певицы так много мужской одежды, пока Тимур якобы не «погорел» на секс-романе с Ольгой. Разумеется, «история» с майкой «Каштана» на Бузовой сейчас утеряна, поэтому поклонникам звездной якобы пары остается поверить сетевым ищейкам на слово.

Кстати, разговорам о любви между давними друзьями уже год. За это время в жизни предполагаемых любовников не было событий, которые могли бы опровергнуть пикантные слухи. С Батрухой все понятно, он - тихоня. Но ведь у Ольги было шоу «Замуж за Бузову» и непродолжительный роман с сыроваром Денисом Лебедевым, возразите вы. А мы вам ответим: вот именно, что шоу. Настоящие чувства поп-дива давно прячет от широких масс, пока они не пройдут испытание временем.