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По всей вероятности, это ребёнок Николая Выгузова. То есть девочка приходится певцу не дочкой, а сестрой.

Адвокат Александра Малинина: Подзащитный не является отцом дочери Ольги Зарубиной. Вероятнее всего, её папа - это Николай Выгузов, которому певец приходится сыном.

В подтверждение своей версии адвокат представила результаты ДНК-экспертизы, подтвердившей 99,9% степени родства. Затем она предложила подсчитать все сроки и убедиться, что в Москве в момент зачатия ребёнка Малинина просто не было.

Он был в долгой командировке, а его супруга Ольга Зарубина в этот период была частой гостьей в доме его родителей.

Всего этого артист не мог не понимать. Этим поясняются его прохладные отношения с Кирой, хотя с другими детьми они вполне дружеские.

Детектор лжи также подтвердил, что Зарубина не хранила верность Малинину в период его отсутствия.

Очередной скандал в мире шоу-бизнеса был озвучен широкой публике в передаче «На самом деле».