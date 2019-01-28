Гуф мог резко потолстеть из-за серьезных проблем с щитовидной железой

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Певец стремительно набирает вес, что сильно беспокоит его поклонников. Предположительно, такой эффект связан с затруднением работы щитовидной железы – гипотериозом, о чем сам Гуф может даже не подозревать.

Рэпер Гуф последний год очень стремительно набрал в весе. Кажется, будто он становится больше с каждым месяцем, что не на шутку беспокоит его поклонников. Одни из них считают, что это происходит из-за слишком тяжелого графика работы исполнителя. Однако, проблема может крыться совершенно в другом. Дело в том, что природа продумала человеческий организм до мелочи и зачастую тело всегда подает сигналы о том, что с его работой что-то не так или есть какие-то сбои. Естественно, что самым банальным из них является боль. Но что если ничего не болит, но организм ведет себя как-то не так?

В случае с Гуфом можно предположить, что он мог резко потолстеть именно из-за серьезных проблем с щитовидной железой, а именно из-за гипотериоза, ведь сбои в работе железы приводят к нарушению выработки необходимых гормонов и, как следствие, ухудшению состояния организма, нарушению нормальной работы внутренних органов и, естественно, набору веса, ведь даже желудочно-кишечный тракт начинает «тормозить».

Всё это часто дополняется серьёзным ухудшением состояния кожи, волос и ногтей, анемией, тошнотой. Наличие всех этих симптомов у Гуфа не подтверждено, конечно же, но его бледнота и явное снижение активности могут говорить сами за себя.

Таким образом, рэперу стоит обратить должное внимание на свое здоровье и не запускать необратимый процесс его разрушения, а вовремя предотвращать серьезные проблемы со здоровьем. Ведь порой они приводят и к неприятным последствиям в виде проблем с различного рода системами – сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной и так далее. А все это в совокупности вполне способно отразиться на дальнейшей деятельности певца, и не только творческой.