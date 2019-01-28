«Мало, мало, мало, Алла!»: Пугачева удачно раскручивает на деньги не только рулетку, но и госкорпорации

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Россиян уже давно бесит непомерная, по общему мнению, алчность Примадонны, ее показная роскошь на фоне более чем скромных финансовых возможностей подавляющего большинства населения.

Последняя новость о финансовом вливании в грядущий юбилейный концерт Аллы Борисовны шокировал даже самых верных поклонников певицы. Оказывается, Пугачева удачно раскручивает на деньги на только рулетку в казино, где она в 2005 году выиграла полтора миллиона долларов, но и госкорпорации. «Ростех» откликнулся на просьбу будущей юбилярши и выделил на помпезное мероприятие 40 миллионов рублей из своего фонда. Фишка еще в том, что билеты на концерт будут по карману только самым обеспеченным и благополучным фанатам Примадонны. Впрочем, компания «Вертолеты России», входящая в подразделение Ростеха, заявляет, что выделенные миллионы направлены на рекламу бренда. Несмотря на это объяснение, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы оценить гениальную схему Пугачевой. При минимальных затратах на проведение концерта, вся прибыль от продажи билетов осядет на счетах Аллы Борисовны.

Те, кто знал Пугачеву много лет, удивляются, как из девушки, которая когда-то в ГИТИСе ссужала деньгами менее удачливых сокурсников, получилась такая «акула». Только два раза в биографии Примадонны было два финансовых фиаско. Например, в истории с небезызвестной пирамидой «Властелины» и с не оправдавшей себя постановкой Филиппа Киркорова мюзикла «Чикаго». Если эти два промаха не принимать во внимание, то, по распространенному мнению, к Пугачевой деньги просто липнут. И горе тому, кто пытается обмануть Примадонну, пусть это будет компаньонка певицы Ирсон Кудикова или же банкир Рафанович. Алла Борисовна прекрасно ориентируется в юридической казуистике и возвращает свои «кровные» всегда.