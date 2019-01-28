Тайный внебрачный сын Олега Яковлева вписался в борьбу за его наследство

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Похоже, делёж наследства солиста «Иванушек», ушедшего из жизни в 2017 году, продолжается до сих пор. До этого времени на достояние певца претендовали совсем другие лица.

Сейчас в дополнение к ним появился тайный внебрачный сын Олега Яковлева, который дал своё первое интервью по этому вопросу. И опять-таки на шоу «Прямой эфир».

Олег Яковлев никогда не связывал себя супружескими узами. В то же время, на протяжении нескольких лет перед смертью он жил совместно с Александрой Куцевол.

Та искренне надеялась получить свою долю в наследстве Олега Яковлева. Тем неожиданней для неё был удар после вскрытия его завещания.

Её фамилии там не было совсем. Всё делилось между другом Олега, которого зовут Роман, и женщиной Татьяной, с которой романтические отношения были очень много лет назад.

Слухи о том, что она забеременела от него и родила сына ходили уже очень давно. Сейчас ему должно бы быть лет 20. Так и случилось. Внезапно появился Игорь, заявивший о прохождении ДНК-тестов и правах на наследство.

Доля Романа, при признании прав нового претендента, соответственно, существенно уменьшится.

В то же время, как оказалось, Татьяна вовсе не была любовницей. Она – племянница Яковлева.

Откуда появился внебрачный сын (как из табакерки) и кто его мать, пока неизвестно. Однако, Игорь утверждает, что отец всегда был с ним близок и ласков, хотя хотел утаить эту связь. Их последний разговор, с его слов, произошёл пару лет назад.

Как никто из друзей артиста не знал об этом, он поясняет «тайной».

Куцевол считает это странным и продолжает настаивать на законности своего брака с Яковлевым, который, якобы, был зарегистрирован в отдалённой местности Сербии.

Безусловно, всех их объединяет исключительно тёплая любовь к усопшему.