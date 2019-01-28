На концерт сорвавшего в Абу-Даби Крида не хотят покупать билеты

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Гендиректор Black Star Пашу принес свои извинения за поведение Егора Крида за неделю до концерта в Смоленске, понимая, что былого солд-аута не видать. Похоже, что поклонники наконец-то поняли, почему зазвездившегося артиста не стоит так спонсировать.

На концерт сорвавшего в Абу-Даби Крида уже не так хотят покупать билеты - об этом свидетельствуют данные, размещенные на официальном сайте Black Star. Судя по количеству свободных мест, Егор Крид по приезду в Россию вынужден будет расстроиться - более 1/3 мест не раскуплены, как это было до скандала в Абу-Даби. По всей видимости, доверие фанатов к артисту лейбла Тимати пошатнулось.

«Ну вот ты и доигрался, щенок. Теперь будешь честно концерты отрабатывать, а не демонстрировать звездную болезнь. Крид, ты забыл кто ты есть и откуда? Так запомни: слава не вечна, и вместо тебя могут таких Егоров еще сотню поставить» - комментирует ситуацию пользователь сети.

Вероятно, и доходы Егора Крида в скором потерпят некие изменения - цены на билеты его выступлений не изменялись, поэтому данное поведение его поклонников можно списать только на своеобразный протест. Именно благодаря фанатам Крид стал зарабатывать на дорогую жизнь, которой он не устает хвастать в сети. Поэтому затем извинение гендиректора Black Star Пашу могло быть направлено на урегулирование ситуации, которая, вероятно, спровоцировала немалые убытки для лейбла.