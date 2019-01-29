«Превратила всю жизнь в Дом-2»: Собчак и Виторган растрачивают талант на пиар очередного шоу - мнение

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«Жестоко избитый» Богомолов раскрыл ложь, появившись в театре целым и невредимым. Травмированный череп и сломанный нос зажили всего за пару дней. Ксения решила пиарить свою новую передачу старым способом из «Дома-2» - драки, ссоры, измены, но сейчас она зашла слишком далеко.

Ксения Собчак обладает удивительным талантом: она в любой момент может превратить свою жизнь в реалити-шоу и пиариться таким образом, что сразу же становится самой обсуждаемой персоной во всей индустрии.

Женщина пользуется старыми приёмами, которым она научилась во время работы в «Доме-2». Благодаря им и личным качествам Собчак удалось сначала вывести скандальное шоу на новый уровень, затем вывести себя на новый уровень, а затем пропиарить своего супруга Максима Виторгана. Раньше актёр был малоизвестен, но сейчас он часто находится в центре внимания.

Конечно же речь идёт о драке Виторгана с предполагаемым любовником Собчак Богомоловым. Последний якобы получил огромное количество серьёзных травм, среди которых смещённые кости черепа и сломанный в двух местах нос. Однако, не долго Богомолов лечился. После драки с Виторганом он почти сразу же начал вести рекламу в соцсетях, а спустя несколько дней вышел на сцену Малого театра без единой ссадины, ушиба и царапины.

Остаётся непонятным, куда же делись все травмы Богомолова, ведь тот же нос заживает далеко ни одну неделю. Это всё наталкивает на мнение, что драка режиссёра и Виторгана является очередным пиар-ходом со стороны Собчак, тем более если учитывать, что уже вскоре должно выйти новое шоу Ксении на YouTube.

Женщина привлекает внимание к своей персоне драками, ссорами и изменами, прямо как во время её работы в «Доме-2». Собчак и Виторган буквально растрачивают свой талант очередного шоу. Ксения превратила всю свою жизнь в некую телепередачу, наполненную скандалами. Однако, как большой профессионал она может уйти в тень в любой момент, что неоднократно демонстрировалось публике. Достаточно вспомнить рождение сына и семейные отдыхи, когда в жизни Собчак не было никакого пиара.

Сама же Ксения уже комментировала сложившуюся ситуацию. Она считает, мол ей незаслуженно предъявляют скандальность и «Дом-2», так как в ТОПы все скандальные истории выводит ни она. Видимо здесь Собчак намекнула на СМИ и самих фанатов, которых «театральные премьеры интересуют меньше, чем личные разборки».

Как бы то ни было, пока спектакль Собчак-Виторгана-Богомолова считать завершённым нельзя. Многие стороны конфликта ещё не высказали своё мнение открыто. При этом нельзя однозначно утверждать, что Ксения попросту пиарится, по крайней мере она это активно отрицает.