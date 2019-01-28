«Боится гнева матери»: Ревва мог выдать тайну об алкогольной зависимости Лободы

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Светлана Лобода перестала употреблять алкоголь после выпускного вечера, когда ее за это сильно отругала мать. Певица также признавалась, что для нее секс лучше, чем спиртное и наркотики, хотя недавно можно было сказать совершенно об обратном.

Только недавно отгремели несколько концертов Светланы Лободы в Москве, после чего певица устроила для определенного круга лиц афтепати, где предлагала всем присутствующим «побухать». К слову, с того момента прошло не так много времени, после чего Лободу заподозрили в опасном пристрастии - певица вышла в прямой эфир, где пользователи сети увидели ее близкого друга, Александра Ревву. Именно он мог выдать тайну об алкогольной зависимости Лободы, не подумав о том, что его комментарии могут быть запечатлены кем-то из пользователей.

Вероятно, Светлана Лобода до сих пор боится гнева собственной матери, поскольку пытается убедить всех, что у нее не сложились отношения с алкоголем. Да и некоторое время назад певице противопоказано было принимать алкоголь вовсе - она часто рассказывала о том, что кормит ребенка грудью, поэтому содержание спирта в молоке могло пагубно отразиться. С учетом того, что Светлана Лобода недавно провела более недели на отдыхе без младшей наследницы, есть большая вероятность, что с грудным вскармливанием она завязала.

После тяжелых концертов и репетиций теперь ничто не может помешать Светлане Лободе расслабиться и выпить. На это намекнул Александр Ревва, который в комментариях во время прямого эфира спросил украинскую певицу, не пьяна ли она, опровергая слова артистки о полном отказе от алкоголя. Вид артистки ее состояния практически не выдавал, поскольку ее спасла привычка общаться томным голосом, который может замаскировать небольшое алкогольное опьянение.

Страх перед матерью мог сохраниться у Лободы со времен школы, когда она впервые назвала будущую певицу алкоголиком. Обидные слова от родителей нередко вызывают даже у взрослых людей обиду и чувство несправедливости, из-за чего они могут скрывать свои пагубные пристрастия, чтобы не вызвать очередной порции осуждения.